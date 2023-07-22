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Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildirdi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi ön eleme maçları öncesi UEFA'ya kadrosunu bildirdi.

Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildirdi

, UEFA Konferans Ligi, 2. ön eleme maçında karşılaşacağı Tiran maçı öncesi kadrosunu bildirdi.

Kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu,Utku Yuvakuran

Savunma: Onur Bulut, Daniel Amartey, Omar Colley, Francisco Montero, Umut Meraş, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Emrecan Uzunhan

Orta saha: Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic, Ajdin Hasic, Kerem Atakan Kesgin, Jean Onana, Necip Uysal, Berkay Vardar, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz

Hücum: Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Semih Kılıçsoy,Jackson Muleka, Emrecan Bulut


  2. Liste B: Demir Ege Tıknaz Göktuğ Baytekin Aytuğ Batur Kömeç Mustafa Erhan Hekimoğlu Cemal Azad Demir Emir Yaşar
Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildirdi - 1

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