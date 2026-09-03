Beşiktaş, Ümit Akdağ'ı transfer etti
03.09.2026 02:05
Ümit Akdağ, geçen hafta Süper Lig'in 2'nci hafta maçında Beşiktaş'a karşı mücadele etmişti. Maçı Alanyaspor 1-0 kazandı.
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına takviye yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp Ümit Akdağ'ın transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Beşiktaş'tan transferle ilgili yapılan açıklamada “Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor’la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.