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Beşiktaş, Ümit Akdağ'ı transfer etti

03.09.2026 02:05

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ı transfer etti
Anadolu Ajansı

Ümit Akdağ, geçen hafta Süper Lig'in 2'nci hafta maçında Beşiktaş'a karşı mücadele etmişti. Maçı Alanyaspor 1-0 kazandı.

DHA, İHA
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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına takviye yaptı.

 

Siyah-beyazlı kulüp Ümit Akdağ'ın transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Beşiktaş'tan transferle ilgili yapılan açıklamada “Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor’la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

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