Beşiktaş, Ümit Akdağ'ı transfer etti

Yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş , savunma hattına takviye yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp Ümit Akdağ'ın transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Beşiktaş'tan transferle ilgili yapılan açıklamada “Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor’la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.