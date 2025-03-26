Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı hakkında bilgiler...



Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı, 27 Mart Perşembe günü yapılacak.



İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Alperen Güçyetmez yönetecek.



Müsabakanın yayıncı kanalı ise bulunmuyor.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Oynadığı 21 müsabakada 14 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayarak 43 puan elde eden siyah-beyazlılar, haftaya averajla 4. sırada giriyor



Ligde geride kalan 21 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler ise 55 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

