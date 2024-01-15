NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş, Valentin Rosier ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in yeni adresi belli oluyor. Fransız basınında yer alan haberde sağ bek oyuncusunun yaklaşık 3 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e kiralanması bekleniyor.

Beşiktaş, Valentin Rosier ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

, kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan Valentin Rosier ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

L'equipe'in haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in yaklaşık 3 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin birkaç saat içinde sonuçlanacağı öne sürüldü.

Dijon'un eski oyuncusu geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da Nice'in transfer listesinde yer alıyordu.

Beşiktaş'ta 126 resmi maça çıkan Valentin Rosier, bu mücadelelerde 6 gol atıp 18 asistlik katkı sağladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;