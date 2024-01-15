Beşiktaş, Valentin Rosier ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Beşiktaş, kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan Valentin Rosier ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

L'equipe'in haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in yaklaşık 3 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin birkaç saat içinde sonuçlanacağı öne sürüldü.

Dijon'un eski oyuncusu geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da Nice'in transfer listesinde yer alıyordu.

Beşiktaş'ta 126 resmi maça çıkan Valentin Rosier, bu mücadelelerde 6 gol atıp 18 asistlik katkı sağladı.