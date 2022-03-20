Beşiktaş, Valerien Ismael ile anlaşma aşamasında

Beşiktaş Fransız teknik direktör, Valerian Ismael ile anlaşma aşamasına geldi. Siyah beyazlılar, 46 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.



Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir ismi takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Son olarak West Bromwich Albion’u çalıştıran Valerian Ismael ile anlaşma aşamasına gelindi. Serbest durumda olan Fransız teknik adam ile yapılan görüşmelerde olumlu ilerliyor. Yönetim kurulu, anlaşma sağlanması halinde Valerian Ismael’i 1 hafta içinde İstanbul’a davet edecek.



Fransız teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak siyah beyazlılar, Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçına yeni teknik adamı ile çıkmayı planlıyor.



VALERIEN ISMAEL KİMDİR?



Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.



Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.



