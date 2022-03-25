Beşiktaş, Valerien İsmail'i ile anlaştığını KAP'a bildirdi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Valérien Alexandre Ismaël ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden de şu açıklama yapıldı:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.”



Sitede Valerien İsmail için hazırlanan özel görsele de yer verildi:

VALERIEN ISMAEL BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA