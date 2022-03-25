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Beşiktaş, Valerien İsmail'i ile anlaştığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, yeni teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olacak şekilde 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 25.03.2022 - 15:39

Beşiktaş, Valerien İsmail'i ile anlaştığını KAP'a bildirdi

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael

, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Valérien Alexandre Ismaël ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden de şu açıklama yapıldı:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.”

Sitede Valerien İsmail için hazırlanan özel görsele de yer verildi:

VALERIEN ISMAEL BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

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