Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu!
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda yer alan Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.
Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda temsil eden Beşiktaş ve Başakşehir'in play-off turuna kalmaları durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi TSİ 15.00'te başladı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ
Beşiktaş, 3. eleme turundaki rakibi St Patrick's Athletic'i elemesi halinde play-off'ta Lausanne-Sport (İsviçre)- Astana (Kazakistan) galibiyle eşleşecek.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Siyah beyazlılar ilk maçı 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 28 Ağustos'ta evinde oynayacak.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ
Başakşehir ise Viking'i elemesi durumunda play-off turunda Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya) galibiyle eşleşecek.
İLK MÜSABAKA İSTANBUL'DA
Turuncu lacivertliler ilk maçı 21 Ağustos'ta evinde, rövanşı ise 28 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Uefa Konferans Ligi
- Başakşehir
- Beşiktaş