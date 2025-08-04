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Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda yer alan Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu!

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda temsil eden ve 'in play-off turuna kalmaları durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi TSİ 15.00'te başladı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

Beşiktaş, 3. eleme turundaki rakibi St Patrick's Athletic'i elemesi halinde play-off'ta Lausanne-Sport (İsviçre)- Astana (Kazakistan) galibiyle eşleşecek.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Siyah beyazlılar ilk maçı 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 28 Ağustos'ta evinde oynayacak.

Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu! - 1

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ

ise Viking'i elemesi durumunda play-off turunda Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya) galibiyle eşleşecek.

İLK MÜSABAKA İSTANBUL'DA

Turuncu lacivertliler ilk maçı 21 Ağustos'ta evinde, rövanşı ise 28 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

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