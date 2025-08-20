Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgilenmişti, transferi açıklandı: Leon Bailey imzayı attı
İtalya Ligi Serie A devi Roma, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Leon Bailey'i kadrosuna kattı.
İtalya ekibi Roma, İngiltere'nin Aston Villa takımından Leon Bailey'i kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.
Roma'nın açıklamasında, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Genk, Bayer Leverkusen ve Aston Villa'da oynayan Bailey, İtalya temsilcisinde 31 numaralı formayı giyecek.
Jamaikalı futbolcu, Aston Villa'da 144 maçta 22 gol kaydetti.
