Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgilenmişti, transferi açıklandı: Leon Bailey imzayı attı

İtalya ekibi Roma, İngiltere'nin Aston Villa takımından Leon Bailey'i kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.



Roma'nın açıklamasında, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Genk, Bayer Leverkusen ve Aston Villa'da oynayan Bailey, İtalya temsilcisinde 31 numaralı formayı giyecek.



Jamaikalı futbolcu, Aston Villa'da 144 maçta 22 gol kaydetti.