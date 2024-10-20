Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş - Konyaspor ve Samsunspor - Fenerbahçe maçlarının VAR hakemlerini açıkladı.

BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ

Beşiktaş - Konyaspor mücadelesinde hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.



Müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a AVAR’da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

FENERBAHÇE MAÇININ VAR HAKEMİ

Samsunspor - Fenerbahçe maçında ise hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Metoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturacak. Karaoğlan'a AVAR’da Deniz Caner Özaral eşlik edecek.

