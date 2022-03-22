Beşiktaş ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada PDFK sevklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa maçındaki hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar ile saha olayları nedeniyle; Beşiktaş'ın da Atakaş Hatayspor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.



TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:



"1- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."