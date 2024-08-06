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Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları gerekçesiyle Beşiktaş ve Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

ve 5-0'lık siyah-beyazlıların galibiyetiyle sonuçlanan mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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