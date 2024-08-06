Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Galatasaray 5-0'lık siyah-beyazlıların galibiyetiyle sonuçlanan Süper Kupa mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Galatasaray
- Spor&Skor
- Beşiktaş
- Süper Kupa