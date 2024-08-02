Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Kupa öncesi ortak basın toplantısı düzenledi

Galatasaray ile Beşiktaş yarın oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera ve Teknik Direktör Okan Buruk katılırken, Beşiktaş'ta ise kaptan Necip Uysal ile teknik direktör Giovanni van Bronckhorst katılım sağladı.

Fernando Muslera'nın açıklamaları şöyle: "Çok mutluyuz. Bir kere daha burada sezona başlıyoruz. Önümüzde bir şampiyonluk daha var. Birçok sene geçirdim Galatasaray'da. Yarın başlayacağız, ilk maçımız olacak. Çok büyük bir rakibe karşı, Beşiktaş'a karşı mücadele edeceğiz. Çok çalıştık ve hazırlık dönemini iyi geçirdik. Ezeli rakibimize karşı mücadele etmek ekstra motivasyon veriyor. Buradan alacağımız galibiyet bizi daha da motive edecektir. Beşiktaş ve Necip Uysal ile çok karşılaştık, yarın yine iyi bir mücadele olacak."

Necip Uysal'ın açıklamaları ise şöyle: "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Bütün takım bunun bilincinde. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Galatasaray'ın bütün maçlarını izledik. Hocamız, onları iyi analiz etti. Yarın elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Taraftarlarımızdan Trabzonspor maçındaki gibi bir atmosfer bekliyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.



Giovanni van Bronckhorst yeni geldi, bizden istedikleri var. Bizden istediklerini sahaya yansıtmak istiyoruz. İyi bir oyunla kupayı alarak sezona moralli başlamak istiyoruz. Taraftarlarımızdan Trabzonspor maçında olduğu gibi bir atmosfer bekliyoruz.



Yaptığımız transferlerin hepsi tartışmasız iyi futbolcu. Ancak takım olarak sahaya çıkıyoruz. Birbirimizi tamamlarsak sonuç alıyoruz. Onların da bize katkı yapacağını düşünüyorum"

Beşiktaş ile ilk resmi maçına çıkacak olan Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde: "Türkiye'de ilk rekabetçi maçım olacak. Hem ülkede hem de kulüpte çok iyi karşılandım. İki takım da buraya hak ederek geldi. Bu maçları oynamayı, kupa kazmamayı her zaman istersiniz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama taraftarın desteğiyle kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.



Başkan ve yönetim bize moral vermeye geldi. Bu bir bütünlük göstergesi. Hem bu maç, hem de sezon için güzel bir destek. Beşiktaş'ın başarısı için elimizden geldiğince çalışacağız



Galatasaray ve Beşiktaş, hak ederek burada. Hazırlandık. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.



"HALA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"



Yirmiden fazla kupam var ama hala kupa kazanmak istiyorum. Taraftara vermek istediğimiz şeyler var. "HAZIRLIK MAÇLARI BİZE KATKI SAĞLADI" Geldiğimde hazırlık maçları planlı değildi. Bu maçları organize ettik. Slovenya'da bir maç iptal oldu. İstanbul'da oyunculara süre vermemiz gerekiyordu. İstanbul'a gelebilecek yabancı takımlar vardı ama olmadı. Alt lig takımlarıyla da maç yaptığım için mutluyum. Oyuncularıma süre verdim, bize katkı sağladı. YENİ SÜPER KUPA FORMATI Dört takımla yabancı ülkelerde oynanan Süper Kupa'ya mantıklı bakıyorum. Sezon içerisinde olursa, daha iyi olur. İtalya ve İspanya'da uygulanan bir uygulama. Sezon içinde olursa, daha da güzel olacaktır." Kupayı kazanıp kaybettiğinizde farklı duygular yaşıyorsunuz. Duygusal olarak etkileyecektir ama her sonuçta lige odaklanacağız."

Okan Buruk'un açıklamalarında ise şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş'ın son maçlarını analiz ettik. Rakibimizin neler yapabileceğini biliyoruz. Çok iyi bir takım. Hocaya da hoş geldin demek istiyorum. Onun için de hayırlısı olsun. Çok kariyerli bir teknik adam. Yarınki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.



YENİ TRANSFER JELERT OYNAYACAK MI?



Davinson Sanchez dün çalışmalara başladı. Elias Jelert'in ufak bir ağrısı oldu, riske etmek istemedik. Lig başlayacak, Şampiyonlar Ligi elemesi var. İdmana çıkartabilirdik ama risk almak istemedik. Bir iki gün daha dinlenecek ve çalışmalara başlayacak. Davinson Sanchez de iyi bir şekilde döndü. En kısa zamanda hazır olacak.



"EN ÇOK KUPA KAZANAN İKİ TAKIM OYNAYACAK"



En çok kupa kazanan iki takım mücadele edecek. Çok anlamlı ve değerli bir kupa. Sezon başı derbi, ayrı bir heyecan. Herkes futbolu ve bu tür maçları özledi. Maçın kalitesini geçmesi için elimizden geleni yapacağız."



İki takım da tam yüzde 100 hazır değil, tam yüksek performanslarını beklemek doğru olmaz. Kazanmak, kaybetmek çok değerli ama kazanan bu seneyi kazanmayacak, kaybeden de bu seneyi kaybetmeyecek.



Hazırlık döneminde maçlarda aldığımız sonuçların önemi yok. Oyuncuların performansını yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bu hafta maça yönelik hazırlandık. Hep beraber çalıştık, önceki senelere göre daha şanslıyız. Daha iyi lige başlayacağız. Geçen sene 4-5 transfer kamptan sonra geldi. Bu sene daha hazırız ve daha fazla beraber çalışma fırsatı bulduk.



"PENALTI ÇALIŞMALARINI YAPTIK"



Uzatmalara gitmesini iki takım da istemez. Penaltı çalışmalarını yaptık, kimin iyi kimin kötü attığını biliyoruz. Muslera kurtarsın yeter." 'Yeni federasyon kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasını sonlandırdı, ne düşünüyorsunuz?'



Sorusuna yanıt veren Okan Buruk, "Yine saha dışı soru geldi. Sezon başından polemik oluşturulması, bu soruların teknik direktörlere sorulması bana doğru gelmiyor. Biz sadece sahaya bakıyoruz. Biz işimizi yapacağız. Sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olsun." diye konuştu.