NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş ve Galatasaray'da Javi Galan sürprizi

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Atletico Madrid'in sol beki Javi Galan'ı gündemine aldığı ve başkent ekibiyle transfer görüşmelerinde bulunduğu öne sürüldü.

Beşiktaş ve Galatasaray'da Javi Galan sürprizi

Süper Lig'de 13 Eylül itibarıyla bitecek olan yaz transfer sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren ve için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre, her iki kulübün de sol bek oyuncusu Javi Galan için Atletico Madrid ile görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü. 

İspanyol bek geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçirmişti.

Sociedad ile 18 resmi maça çıkan Galan, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...