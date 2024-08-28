Beşiktaş ve Galatasaray'da Javi Galan sürprizi

Süper Lig'de 13 Eylül itibarıyla bitecek olan yaz transfer sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre, her iki kulübün de sol bek oyuncusu Javi Galan için Atletico Madrid ile görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

İspanyol bek geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçirmişti.

Sociedad ile 18 resmi maça çıkan Galan, 1 asistlik katkı sağlamıştı.