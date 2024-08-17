Beşiktaş ve Galatasaray'dan Alex Moreno atağı!

Aston Villa'da forma giyen İspanyol sol bek Alex Moreno için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Athletic'in haberine göre, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 31 yaşındaki bek oyuncusuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Moreno için Nottingham Forest ve bazı LaLiga ekiplerinin de transfer girişimlerinde bulunduğu belirtildi.

AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR

Kadrosunda Lucas Digne ve Ian Maatsen gibi oyuncuları barındıran Aston Villa'nın olası bir ayrılığa sıcak bakma ihtimali olduğu kaydedildi.

Aston Villa ile 48 resmi maça çıkan Moreno, bu mücadelelerde 3 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.