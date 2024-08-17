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Beşiktaş ve Galatasaray'dan Alex Moreno atağı!

Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Alex Moreno'yla Nottingham Forest ve LaLiga kulüplerinin yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği öne sürüldü. Villa'nın kadrosunda Lucas Digne ve Ian Maatsen'in bulunması nedeniyle Moreno'nun ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan Alex Moreno atağı!

Aston Villa'da forma giyen İspanyol sol bek Alex Moreno için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Athletic'in haberine göre, ve 'ın 31 yaşındaki bek oyuncusuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Moreno için Nottingham Forest ve bazı LaLiga ekiplerinin de transfer girişimlerinde bulunduğu belirtildi.

AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR

Kadrosunda Lucas Digne ve Ian Maatsen gibi oyuncuları barındıran Aston Villa'nın olası bir ayrılığa sıcak bakma ihtimali olduğu kaydedildi. 

Aston Villa ile 48 resmi maça çıkan Moreno, bu mücadelelerde 3 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi. 

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