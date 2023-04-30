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Beşiktaş ve Galatasaray'dan derbiye özel prim

Zirve yarışında Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbide başkanlar futbolcular için galibiyet halinde kesenin ağzıı açacak. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş ve Galatasaray'dan derbiye özel prim

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ve karşı karşıya gelecek.

Derbi maçta kozlarını paylaşacak Beşiktaş ile Galatasaray’ın yönetimleri, futbolcularının moral ve motivasyonlarını yükseltmek için özel prim vaatlerinde bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu kritik karşılaşmadan 3 puan alınması halinde oyunculara 150’şer bin TL rekor prim verme kararı aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp profesyonellerine talimat verdi ve takımın maaşlarının hiç beklemeden ödenmesini istedi. Sarı- kırmızılı futbolcuların hesabına 40 milyon TL yatırıldı.

Beşiktaş derbisinin galibiyet primini ise toplam 10 milyon TL olarak belirlendi.

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