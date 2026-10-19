Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Eksikler ve muhtemel 11'ler

Süper Lig 'de 8. hafta dev maçla tamamlanacak.



Trabzonspor ile Beşiktaş saat 20'de karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak maçı Cihan Aydın yönetecek.

EKSİKLER

Karadeniz ekibinde Melih Kabasakal kırmızı kart cezalısı. Umut Nayir, Batagov, Okay Yokuşlu ve Malinovsky sakatlıkları nedeniyle yok. Bouchari de Süper Lig listesinde yer almıyor.



Beşiktaş'ta Vaclav Cerny sakatlığına rağmen Trabzon'a götürüldü. Tedavileri süre Orkun Kökçü ve Rashica ise kafilede yok.



8. haftaya Trabzonspor 13 puanla 5., Beşiktaş 15 puanla 2. sırada girdi.



144. MAÇ

Beşiktaş ile Trabzonspor, 144. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk müsabaka, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 143 mücadelenin 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 49'undan ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, rakip fileleri 199 kez havalandırırken bordo-mavililer ise 165 gol kaydetti.