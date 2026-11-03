Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

Beşiktaş 'ın UEFA Avrupa Ligi 'nin 4. haftasında 5 Kasım Perşembe günü deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile karşılaşacağı maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.



UEFA'nın açıklamasına göre Celtic Park'ta TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Stegemann'ın yardımcılıklarını Alman Christof Günsch ile Marco Achmüller yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Martin Petersen olacak.



TRABZON'A ESTONYALI HAKEM



Trabzonspor 'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Freiburg takımını konuk edeceği mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak.



UEFA'nın açıklamasına göre Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonya Futbol Federasyonundan Silver Koiv ile Sander Saga yapacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Estonyalı Kevin Kaivoja olacak.