Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ayrılığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları arasında yer almayan Vincent Aboubakar'ın ayrılığı açıklandı.

Siyah-beyazlılar Kamerunlu golcünün kesin transferi konusunda oyuncu ve Hatayspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Ayrıca Beşiktaş, Aboubakar ile bulunan sözleşmelerinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Hatayspor Kulübüne kesin transferi konusunda Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.