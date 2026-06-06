Beşiktaş yeni hocasını resmen açıkladı. Sözleşme ayrıntısı belli oldu

Beşiktaş , Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

İmza töreninde konuşan başkan Serdal Adalı, “Yeni bir döneme başlıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki sportif başarının uzağındayız. Bu olumsuz gidişatı değiştirmek için radikal değişiklik yapmamız şart olmuştu. Bu psikolojiyi değiştirmek zorundaydık. Savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabul etmeyen iki futbol adamı ile yola çıktık.” ifadelerini kullandı.

“İDMANLAR ACI ÇEKTİRECEK”



Önder Özen, "Beşiktaş yıllardır acının etrafında dolanıyor. Acının içinden geçmeden başarmak mümkün değil. Futbolcularla birlikte çekeceğiz bu acıyı. Hoca idman sahasında biraz acı çektirecek. Beşiktaş, gelecek sene PPDA'da zirvede olacak. Kendi sahası veya deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak." diye konuştu.

Italiano ise, "Çalıştığım tüm takımlarda gösterdiğim futbol, birebir buradaki beklentilerle uyuşuyor. Her şeyi birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Benim hedeflerim, takımla birebir örtüştüğü için çok mutluyum." dedi.



Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.



Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."