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Beşiktaş yeni sezona galibiyetle başladı

16.08.2026 16:53

Son Güncelleme: 16.08.2026 23:23

Beşiktaş yeni sezona galibiyetle başladı
Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta Trossard ilk 11'de başladı.

Batuhan Durmuş
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Beşiktaş, yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yaptı. Siyah beyazlılar ilk maçı kazanarak 3 puanı aldı.

Beşiktaş, yenilenen kadrosuyla tüm rakiplerinin puan kaybettiği ilk haftada Süper Lig'de ilk maçını kazandı.

 

Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Eyüpspor'la karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

 

Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona ererken Eyüpspor kırmızı kart nedeniyle maçın bir bölümünü 10 kişi oynadı. Beşiktaş'ın tek golü Cerny'den geldi.

 

NECİP UYSAL VEDA ETTİ

 

Maç öncesi Necip Uysal taraftara veda etti. Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Beşiktaş oyuncusu Uysal için karşılaşma öncesinde veda töreni düzenlendi.

 

4 DEĞİŞİKLİK

 

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme rövanşında oynadıkları Hradec Kralove maçının 11’inden 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

 

Tecrübeli teknik adam; Amir Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Hyeon-Gyu Oh’un yerine Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy’a görev verdi.

22:57
KIRMIZI KART
Eyüpspor'da Costa, 68. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Anadolu Ajansı
22:42
İLK MAÇ İLK KART
Leandro Trossard, ilk lig maçında sarı kart gördü.
Anadolu Ajansı
22:16
İLK YARIDA TEK GOL
Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Anadolu Ajansı
21:55
İLK GOL SESİ
Karşılaşmanın ilk golü 24. dakikada Cerny'den geldi.
Anadolu Ajansı
21:30
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
21:35
NECİP'E VEDA
Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Beşiktaş oyuncusu Necip Uysal için karşılaşma öncesinde veda töreni düzenlendi.
Anadolu Ajansı
21:08
RAKİPLERİN PUAN KAYBINA VURGU
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç önü yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Bugün bir mücadelenin başlangıcı. Lig çok güzel olacak, önemli olacak bizim için. İlk maçların ne kadar rekabetçi olduğunu gördük. Sürpriz sonuçlar çıktı. Biz de iç sahada taraftarımız önünde oynayacağız. İyi bir sonuç almak, iyi bir iş çıkarmak istiyoruz."
Anadolu Ajansı
20:25
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih. Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Sabiri, Da Costa, Michalak, Pintor, Ahmed Abdullahi.
Anadolu Ajansı