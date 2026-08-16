Beşiktaş yeni sezona galibiyetle başladı
16.08.2026 16:53
Son Güncelleme: 16.08.2026 23:23
Beşiktaş'ta Trossard ilk 11'de başladı.
Beşiktaş, yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yaptı. Siyah beyazlılar ilk maçı kazanarak 3 puanı aldı.
Beşiktaş, yenilenen kadrosuyla tüm rakiplerinin puan kaybettiği ilk haftada Süper Lig'de ilk maçını kazandı.
Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Eyüpspor'la karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.
Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona ererken Eyüpspor kırmızı kart nedeniyle maçın bir bölümünü 10 kişi oynadı. Beşiktaş'ın tek golü Cerny'den geldi.
NECİP UYSAL VEDA ETTİ
Maç öncesi Necip Uysal taraftara veda etti. Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Beşiktaş oyuncusu Uysal için karşılaşma öncesinde veda töreni düzenlendi.
4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme rövanşında oynadıkları Hradec Kralove maçının 11’inden 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı.
Tecrübeli teknik adam; Amir Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Hyeon-Gyu Oh’un yerine Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy’a görev verdi.