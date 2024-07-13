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Beşiktaş yeni sezonun deplasman formasını tanıttı

Beşiktaş, 2024/25 sezonunda giyeceği deplasman formasını tanıttı. Siyah-beyazlılar, formanın satışa sunulduğunu açıkladı.

Beşiktaş yeni sezonun deplasman formasını tanıttı
Ciro Immobile transferinin ayrıntıları açıklandı

Ciro Immobile transferinin ayrıntıları açıklandı

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta iç saha formasının ardından deplasman forması da tanıtıldı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deplasman formasının satışa sunulduğu belirtilerek, "Bembeyaz mirasına simsiyah bir tutkuyla bağlıyız. Rotamız sen nereye gidersen orası. Beşiktaş JK 2024-2025 dış saha forması satışta!" ifadeleri yer aldı.

IMMOBİLE FORMAYI GİYDİ

'ın İtalya Serie A takımlarından Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile İstanbul'a geldi.

Immobile, havaalanında Beşiktaş'ın yeni deplasman formasını giydi.

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