Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe'ye Süper Lig'de 1 kez kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacak.



Ligdeki kötü gidişatını sarı-lacivertliler karşısında tersine çevirmek isteyen Kartal'ın bu derbideki iç saha üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 9 defa karşılaştı.



Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 5 defa berabere kaldı.



Sarı-lacivertlilere yeni stadında 1 kez kaybeden Kara Kartal, attığı 13 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.



Beşiktaş'ın, yeni stadında Fenerbahçe'ye karşı ligde aldığı sonuçlar şöyle:



7 Mayıs 2017

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1



25 Şubat 2018

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1



25 Şubat 2019

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3



19 Temmuz 2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0



21 Mart 2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1



8 Mayıs 2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1



2 Ekim 2022

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0



9 Aralık 2023

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3



7 Aralık 2024

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0