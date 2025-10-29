NTV.COM.TR

Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe'ye Süper Lig'de 1 kez kaybetti

Beşiktaş; 2016'nın nisan ayında açılan yeni stadında Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 9 kez ağırladı, rakibine 1 kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında , 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda ile oynayacak.

Ligdeki kötü gidişatını sarı-lacivertliler karşısında tersine çevirmek isteyen Kartal'ın bu derbideki iç saha üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında ile ligde 9 defa karşılaştı.

söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 5 defa berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilere yeni stadında 1 kez kaybeden Kara Kartal, attığı 13 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.

Beşiktaş'ın, yeni stadında Fenerbahçe'ye karşı ligde aldığı sonuçlar şöyle:

7 Mayıs 2017
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

25 Şubat 2018
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1

25 Şubat 2019
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

19 Temmuz 2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

21 Mart 2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

8 Mayıs 2022
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

2 Ekim 2022
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

9 Aralık 2023
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

7 Aralık 2024
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0

