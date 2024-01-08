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Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuşuyor: Fernando Santos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörü Fernando Santos'un bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp yarın Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek imza töreniyle birlikte Portekizli çalıştırıcının transfeerini resmiyete kavuşturacak.

Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuşuyor: Fernando Santos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

, Rıza Çalımbay'ın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.

2014'ten bu yana Portekiz ve Polonya milli takımlarını çalıştıran Santos'un bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlılar Portekizli çalıştırıcıya yarın Tüpraş Stadı'nda bir imza töreni düzenleyerek transferi resmiyete kavuşturacak.

Portekizli çalıştırıcının kariyerinde kazandığı kupalar ise şöyle;

EURO 2016
UEFA Uluslar Ligi
1x Portekiz Ligi 
2x Portekiz Kupası
2x Portekiz Süper Kupası
1x Yunanistan Kupası

Fernando Santos'un çalıştırdığı takımlarda yakaladığı maç başına puan ortalamaları şöyle; 

Polonya Milli Takımı - 1.50
Portekiz Milli Takımı - 2.06
Yunanistan Milli Takımı - 1.92
PAOK - 1.75
Benfica - 2.02
AEK - 1.94 & 2.32
Sporting - 2.11
Panathinaikos - 2.00
Porto - 2.03
Estrela - 1.13

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