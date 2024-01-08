Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuşuyor: Fernando Santos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.



2014'ten bu yana Portekiz ve Polonya milli takımlarını çalıştıran Santos'un bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



Siyah-beyazlılar Portekizli çalıştırıcıya yarın Tüpraş Stadı'nda bir imza töreni düzenleyerek transferi resmiyete kavuşturacak.