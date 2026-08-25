Beşiktaş yeni transferi açıkladı. İstanbul'a geliyor

Beşiktaş Kulübü, Bayer Leverkusen forması giyen kanat oyuncusu Ernest Poku ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a geleceği duyuruldu.

22 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçağın saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı aktarıldı.

Geçen sezon başında Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'e transfer olan Poku, ilk yılında 45 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.