Beşiktaş yeni transferin geliş saatini duyurdu
Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın yarın İstanbul'da olacağını açıkladı.
Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın yarın 17.45'te İstanbul'da olacağını duyurdu.
Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacak.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."
Bilgilendirme | Kyle Walker-Peters— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2025
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