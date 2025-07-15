Beşiktaş yeni transferin geliş saatini duyurdu

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın yarın 17.45'te İstanbul'da olacağını duyurdu.

Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacak.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:



"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

