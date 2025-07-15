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Beşiktaş yeni transferin geliş saatini duyurdu

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ın yarın İstanbul'da olacağını açıkladı.

Beşiktaş yeni transferin geliş saatini duyurdu

, Kyle Walker-Peters'ın yarın 17.45'te İstanbul'da olacağını duyurdu. 

Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacak. 

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle: 

"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

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