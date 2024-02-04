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Beşiktaş yeni transferini duyurdu

Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ın transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini açıkladı. İngiliz stoper Trabzonspor mücadelesini tribünden takip etti.

Beşiktaş yeni transferini duyurdu

Trendyol 'in 24. haftasında , sahasında Trazbzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından yeni transferi Joe Worrall'ın mücadeleyi tribünden takip ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçı Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasında izledi."

Nottingham Forest ile 226 resmi maça çıkan 27 yaşındaki İngiliz savunmacı, bu mücadelelerde 5 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.

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