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Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!

çalışmalarını sürdüren kadrosunu Augsburg'dan Felix Uduokhai'yle güçlendirdi.

Bir süredir bu transfer için müzakereler yürüten Beşiktaş, Uduokhai'nin transferi için Alman ekibi ve oyuncuyla anlaşma sağladı ve transfer de resmen açıklandı.

1860 Münih altyapısında başlayan Uduokhai, Temmuz 2017'de Wolfsburg'a transfer oldu; Ağustos 2019'da ise Augsburg'a kiralandı. Augsburg Temmuz 2020'de Uduokhai'nin bonservisini 7 milyon Euro karşılığında aldı.

Savunmanın ortasında görev yapan Uduokhai, 1.93 boyunda.

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