Beşiktaş yenildi, sert tepki geldi: "Futbolcular farkında mı?"

"GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİ" Güntekin Onay/Hürriyet: "Sergen Yalçın’ın işi kolay değil ancak oyuncuları ve takımı daha iyi tanıma fırsatını buldu ve bazı gerçekler ile şimdiden yüzleşti. Görünenler net bir şekilde şu ki: Orkun Kökçü daha derinde oynamalı. Asla 10 numara oynamaz. Ernest Muci ve Rafa Silva’dan kanat olmaz. Joao Mario sahadayken top Beşiktaş ’ta kalıyor. Bundan sonra siyah beyazlıların transferde artık hata yapma lüksü yok. İstikrarlı, kaliteli ve güvenilir futbolculara gitmesi gerekiyor." "BEKLENTİNİN ÇOK GERİSİNDEYDİ" Fatih Doğan/Sabah: "Sabır Beşiktaş 'ın ilacıdır. 3 tespitte bulunayım… 1- Beşiktaş'ın oyun temposu ilk yarıda çok düşüktü. Nitelikli ataklar geliştirmesi ve goller bulması için tempoyu ve baskıyı artırıp Alanya'yı hataya zorlaması gerekiyordu. 2- Sergen Yalçın, sağ ve sol bekleri biraz daha öne sürerek ilerde zenginlik oluşturmayı denedi. Ancak hem beklerin hem de kanatların aksiyonları beklentinin çok gerisindeydi. Beşiktaş'ın "iyi kanatlara" ihtiyacı olduğunu 4 yıldır söylemeyen, yazmayan kalmamıştır! 3- Alanyaspor maçında hem oyunun temposunu hem de hızlı çıkışlarıyla atakların hızını artıracak bir Gedson ihtiyacı hissedildi. Yine "İlk maçın günahı olmaz" diye hoşgörülü ve nazik yaklaşalım. Sergen Yalçın'ın takımının son 15 dakikadaki gayretine işaret edelim."

Cem Dizdar/Fanatik: "Beşiktaş epey yıldır nice maçta ilk devreleri boş geçer. Bunda fiziksel kapasitenin sınırlılığının önemli payı vardır. Böylece maçın boyu kısalınca yetenek, marifet, rakipteki düşüş devreye girer ve ne kadar olacaksa o kadar olur. Dün akşam da böyleydi ilk devreyi bir ciddi şut ve rakibe göre çok düşük ‘Gol beklentisi’yle tamamladı Beşiktaş. Ancak devre biterken de penaltıdan golü yedi. İkinci devrenin başlamasıyla daha çok David Jurasek üzerinden yüksek toplarla gol arayan Beşiktaş baskıyı artırdı. Lakin skor için bu kadar çok oyuncuyla öne çıkmanın bizim buraların deyişiyle riskleri vardı! Tıpkı ilk devre penaltıyla sonuçlanan hücumda olduğu gibi kaleci ile defans arasındaki o boşluk yeniden büyüdü ve bu kez Güven Yalçın golü buldu. Tıpkı Fenerbahçe gibi kaç sezondur sık sık ‘Kurtuluş reçeteleri’ peşinde koşan Beşiktaş’ı sanki bu sezon da benzeri çalkantılar bekliyor! Oysaki sürekli yanılıp benzerini deneme inadından vazgeçmek yarının ilk önemli adımıdır."



Ali Gültiken/Sabah: "Rafa'yı çizgiye çıkardığınızda Beşiktaş'ın hücum gücünü yok ediyorsunuz. Bir de bu sezon takıma katılan Orkun'u sırtı kaleye dönük 10 numara pozisyonuna alarak etkisizleştirdiğinizde Beşiktaş'ın orta alanı çok yavan hale geliyor. Dün akşam da böyle oldu. Oyuna hükmedemediğiniz zaman ne hücumda ağırlık kurabiliyorsunuz ne de doğru savunma yapabiliyorsunuz. Beşiktaş'ın 3 tane yaratıcı oyuncusu var. Muçi ve Rafa kanatlarda, Orkun da kendi doğal pozisyonunun dışında oynatarak Beşiktaş, kendi ayağına prangaları takmış oldu. Bir de buna savunmanın merkezinde oynayan Uduokhai ve Djalo'nun çok ciddi savunma hataları eklenince Beşiktaş hiç beklenmeyen oyun ve sonuç ortaya çıktı."