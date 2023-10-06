Beşiktaş Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, evinde İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2 kaybetti. Bu yenilginin ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu, statta olağanüstü olarak bir araya geldi. Toplantıya Teknik Direktör Şenol Güneş de katıldı.

Güneş, bir süre sonra stattan ayrılsa da siyah-beyazlı yöneticiler toplantıya devam etti. Yaklaşık 4.5 saatin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, gece saat 02.00’de çıkış yaptı.

Yöneticiler, kendilerini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.