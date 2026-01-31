Canlı maç anlatımı | Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor
Beşiktaş, resmi maçlardaki yenilgisizlik serisini 11 maça yükseltmek için sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de Konyaspor'u ağırlıyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de taraftarı önünde sahne alıyor. Siyah-beyazlılar, Tümosan Konyaspor'la karşılaşıyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalıyor.
MAÇ BAŞLAMADAN TEPKİ
Beşiktaş taraftarı, maç öncesi "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.
Sergen Yalçın'ın ekibinde Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure ise sarı kart sınırında.
İki takımın ligin ilk devresinde oynadıkları maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ 0 - KONYASPOR 0
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.