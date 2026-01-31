Beşiktaş yükselişe geçmek istiyor, Dolmabahçe'de rakip Konya. Muhtemel 11

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de taraftarı önünde sahne alacak. Siyah-beyazlılar, Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak.

Beşiktaş'ta maç öncesi eksik bulunmuyor.

Sergen Yalçın'ın ekibinde Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure ise sarı kart sınırında.

Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ise 8 lig maçında 5 kez berabere kaldı, 3 defa yenildi ve henüz galibiyetle tanışamadı.

İki takımın ligin ilk devresinde oynadıkları maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 20'de başlayacak.

Mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş:

Ersin

Gökhan - Djalo - Emirhan - Rıdvan

Kartal - Orkun

Cengiz - Cerny - Jota

Toure