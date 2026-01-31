Beşiktaş yükselişe geçmek istiyor, Dolmabahçe'de rakip Konya. Muhtemel 11
Beşiktaş, resmi maçlardaki yenilgisizlik serisini 11 maça yükseltmek için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de taraftarı önünde sahne alacak. Siyah-beyazlılar, Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak.
Beşiktaş'ta maç öncesi eksik bulunmuyor.
Sergen Yalçın'ın ekibinde Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure ise sarı kart sınırında.
Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ise 8 lig maçında 5 kez berabere kaldı, 3 defa yenildi ve henüz galibiyetle tanışamadı.
İki takımın ligin ilk devresinde oynadıkları maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 20'de başlayacak.
Mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş:
Ersin
Gökhan - Djalo - Emirhan - Rıdvan
Kartal - Orkun
Cengiz - Cerny - Jota
Toure