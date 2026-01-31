Beşiktaş yükselişe geçmek istiyor, Dolmabahçe'de rakip Konya. Muhtemel 11

31.01.2026 16:10

Beşiktaş yükselişe geçmek istiyor, Dolmabahçe'de rakip Konya. Muhtemel 11
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Beşiktaş, resmi maçlardaki yenilgisizlik serisini 11 maça yükseltmek için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de taraftarı önünde sahne alacak. Siyah-beyazlılar, Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak.

 

Beşiktaş'ta maç öncesi eksik bulunmuyor.

 

Sergen Yalçın'ın ekibinde Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure ise sarı kart sınırında.

 

Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ise 8 lig maçında 5 kez berabere kaldı, 3 defa yenildi ve henüz galibiyetle tanışamadı.

 

İki takımın ligin ilk devresinde oynadıkları maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

 

Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 20'de başlayacak.

 

Mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

 

MUHTEMEL 11

 

Beşiktaş:

 

Ersin

 

Gökhan - Djalo - Emirhan - Rıdvan

 

Kartal - Orkun

 

Cengiz - Cerny - Jota

 

Toure