Beşiktaş zirveye yaklaşmanın peşinde: Dolmabahçe'de rakip Kocaelispor (Muhtemel 11)

Beşiktaş, derbi öncesinde zirveden uzaklaşmamak için sahaya çıkıyor.



Cumartesi günü lider Galatasaray'a konuk olacak Sergen Yalçın'ın ekibi, 7. haftanın son maçında Kocaelispor ile karşılaşacak.



Bu sezon evindeki iki maçı da kazanan siyah beyazlılar, 2 maç eksiğiyle zirvenin 12 puan gerisinde.



Tedavileri süren Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu bu akşam kadroda olmayacak.



Konuk Kocaelispor ise henüz galibiyetle tanışamada.



Selçuk İnan yönetimindeki ligin yeni ekibi, 2 puanla son sırada.



Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert; Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek; Ndidi, Orkun; Cerny, Rafa Silva, Toure ve Abraham.