Beşiktaş'a Avrupa Ligi öncesi bir iyi, bir de kötü haber

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılarda ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç'tan iyi haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, 24 yaşındaki stoperin takıma döndüğü ancak Emirhan Topçu"nun Bodo karşısında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta Bodo/Glimt mücadelesi öncesi sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Ciro Immobile'nin yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku ve UEFA kadrosunda yer almayan Alex-Oxlade Chamberlain maçta forma giyemeyecek.

Bodo/Glimt - Beşiktaş mücadelesi 12 Aralık Perşembe gecesi TSİ 23.00'te başlayacak.