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Beşiktaş'a CAS'tan ceza: 2 milyon euro tazminat ödeyecek

Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararına göre, Beşiktaş'ın 2020 yılında sözleşmesini feshettiği Victor Ruiz'e 2 milyon euro tazminat ödemesine hükmedildiği açıklandı.

Beşiktaş'a CAS'tan ceza: 2 milyon euro tazminat ödeyecek

'ta Victor Ruiz'in fesih tazminatı bedeli KAP'a bildirildi.

CAS'ın açıklamasına göre Beşiktaş 15 Temmuz 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Victor Ruiz için fesih tazminatı olarak 2.048.538 milyon euro ve ve covid dönemi yapılan 270 bin euro kesintinin yıllık %5 faizli bir şekilde ödenmesine hükmedildiğini açıkladı ödemesine karar verildi.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı;

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS'ın kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 euro ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 euro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık yüzde 5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."

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