Beşiktaş'a deplasman engeli

Hollanda polisi, Twente - Beşiktaş müsabakasını yüksek riskli maç olarak belirledi ve yerel belediye siyah beyazlı taraftarların karşılaşmaya alınmamasına karar verdi.

BEŞİKTAŞ: KARAR KEYFİ



Yapılan açıklamada Beşiktaş kulübü, Enschede Belediye Başkanı Roelef Bieker'in bu kararı hiçbir hukuki dayanağı olmadan keyfi bir şekilde aldığını ifade etti.



Siyah beyazlılar bu önlemi haksız ve ayrımcı bulduklarını ifade ederken bu kararı kabul etmediklerini açıkladı.



Twente-Beşiktaş karşılaşması 30 Ocak'ta oynanacak.