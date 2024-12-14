Beşiktaş'a deplasman engeli
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente maçında siyah beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildiğini açıkladı. Siyah beyazlılar, yaptığı açıklamada bu karara sert tepki gösterdi.
Hollanda polisi, Twente - Beşiktaş müsabakasını yüksek riskli maç olarak belirledi ve yerel belediye siyah beyazlı taraftarların karşılaşmaya alınmamasına karar verdi.
BEŞİKTAŞ: KARAR KEYFİ
Yapılan açıklamada Beşiktaş kulübü, Enschede Belediye Başkanı Roelef Bieker'in bu kararı hiçbir hukuki dayanağı olmadan keyfi bir şekilde aldığını ifade etti.
Siyah beyazlılar bu önlemi haksız ve ayrımcı bulduklarını ifade ederken bu kararı kabul etmediklerini açıkladı.
Twente-Beşiktaş karşılaşması 30 Ocak'ta oynanacak.
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