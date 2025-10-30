NTV.COM.TR

Beşiktaş'a derbi öncesi iyi haber: Rafa Silva takıma döndü

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi iyi haber geldi. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Rafa Silva, antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş'a Rafa Silva'dan iyi haber geldi. 

Adalelerindeki ödem nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran Portekizli yıldız Rafa Silva, idmanın tamamında takımla çalıştı.

SAKAT YA DA CEZALI KALMADI

Silva'nın dönüşüyle pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakat ya da cezalı futbolcu kalmadı.

Siyah beyazlılarda Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş 'de topladığı 17 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş'a derbi öncesi iyi haber: Rafa Silva takıma döndü - 1 Sergen Yalçın, siyah beyazlı taraftarlara derbiyi kazanma sözü vermişti.
