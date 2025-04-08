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Beşiktaş’a Emirhan Topçu’dan kötü haber

Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’a Emirhan Topçu’dan kötü haber

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu, TRT Spor'un haberine göre; RAMS Başakşehir maçında oynayamacak. 

'ta 17. dakikada sakatlanan Emirhan yerine Tayyip Talha oyuna dahil olmuş, Beşiktaş'ta son olarak 4 gün önce oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Tayyip Talha, Süper Lig'de de kırmızı görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. 

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

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