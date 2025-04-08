Beşiktaş’a Emirhan Topçu’dan kötü haber
Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Emirhan Topçu, TRT Spor'un haberine göre; RAMS Başakşehir maçında oynayamacak.
Beşiktaş'ta 17. dakikada sakatlanan Emirhan yerine Tayyip Talha oyuna dahil olmuş, Beşiktaş'ta son olarak 4 gün önce oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Tayyip Talha, Süper Lig'de de kırmızı görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
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