Beşiktaş'a gitmedi, yeni takımı belli oldu: Osayi-Samuel imzayı atıyor

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte gözler transfere çevrilmişti. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'in de geleceği belirsizliğini koruyordu.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ DURMUŞTU



Sarı - lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş ile görüşen ve anlaşmaya varan Nijeryalı futbolcunun transferi son anda durdurulmuştu.



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." ifadelerini kullanarak anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu.

