Beşiktaş'a gitmedi, yeni takımı belli oldu: Osayi-Samuel imzayı atıyor
Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Osayi-Samuel'in anlaşmaya vardığı kulüp ortaya çıktı.
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte gözler transfere çevrilmişti. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'in de geleceği belirsizliğini koruyordu.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ DURMUŞTU
Sarı - lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş ile görüşen ve anlaşmaya varan Nijeryalı futbolcunun transferi son anda durdurulmuştu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." ifadelerini kullanarak anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu.
YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR
Siyah - beyazlılara gitmeyen deneyimli futbolcunun yeni adresini İngiliz basını duyurdu.
Telegraph'ın haberine göre Championship ekibi Birmingham, Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı.
ÖNEMLİ YER TUTACAK
Haberin devamında 27 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibinin bu sezonki planlamasında önemli yer tutacağının altı çizildi.
Ayrıca transferin resmi açıklamasının kısa süre içinde yapılacağı aktarıldı.
PERFORMANSI
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Osayi-Samuel, 2 asist yapmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bright Osayi-Samuel
- Beşiktaş
- Fenerbahçe