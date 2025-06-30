NTV.COM.TR

Beşiktaş'a gitmedi, yeni takımı belli oldu: Osayi-Samuel imzayı atıyor

Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Osayi-Samuel'in anlaşmaya vardığı kulüp ortaya çıktı.

Beşiktaş'a gitmedi, yeni takımı belli oldu: Osayi-Samuel imzayı atıyor

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte gözler transfere çevrilmişti. ile sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'in de geleceği belirsizliğini koruyordu.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ DURMUŞTU

Sarı - lacivertlilerin ezeli rakibi ile görüşen ve anlaşmaya varan Nijeryalı futbolcunun transferi son anda durdurulmuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." ifadelerini kullanarak anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu.

Beşiktaş'a gitmedi, yeni takımı belli oldu: Osayi-Samuel imzayı atıyor - 1

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Siyah - beyazlılara gitmeyen deneyimli futbolcunun yeni adresini İngiliz basını duyurdu.

Telegraph'ın haberine göre Championship ekibi Birmingham, Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı.

ÖNEMLİ YER TUTACAK

Haberin devamında 27 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibinin bu sezonki planlamasında önemli yer tutacağının altı çizildi.

Beşiktaş'a gitmedi, yeni takımı belli oldu: Osayi-Samuel imzayı atıyor - 2

Ayrıca transferin resmi açıklamasının kısa süre içinde yapılacağı aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçen sezon formasıyla 39 maça çıkan Osayi-Samuel, 2 asist yapmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...