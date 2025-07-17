Beşiktaş'a gitmesi bekleniyordu: Mourinho, milli yıldızın ayrılığına izin vermedi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'a gideceği iddiaları gündeme gelmişti.



Jose Mourinho'nun milli yıldız için yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, yönetimden İrfan'ın takımda kalmasını istedi.



Takımın yeni sezon kampına katılan, milli futbolcu yeni sezonda daha fazla süre almayı hedefliyor. İrfan Can, milli formayla ise 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almak istiyor.

PERFORMANSI



Geçen sezon 42 maça çıkan İrfan Can, 1446 dakika süre almış, 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Jhon Duran ve Archie Brown isimlerini kadrosuna katmıştı.



