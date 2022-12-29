Beşiktaş'a Masuaku 3 puanı getirdi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde 2 maç sonra 3 puanın sahibi oldu.



Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ligde HangiKredi Ümraniyespor'u yenen, Galatasaray'a mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası sonrası oynanan ilk lig maçında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.



Gelecek haftayı maç yapmadan geçirecek siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle bu sezonki 7. galibiyetine ulaşırken, puanını da 26'ya yükseltti.

MASUAKU 3 PUANI GETİRDİ



Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan Arthur Masuaku, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.



Maçın 14. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Beşiktaşlı oyuncu, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı barajın yanından kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



Masuaku geçen hafta 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında da Wout Weghorst'un attığı golün pasını veren isim olmuştu.



ROSİER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Karşılaşmanın 81. dakikasında bu sezonki 4. sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, 18. haftada Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.



Rosier daha önce de MKE Ankaragücü, Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında da sarı kart görmüştü.



CENK TOSUN VE JOSEF SINIRA GELDİ



Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırına ulaştı.



Karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan çıkarken sahanın yakın tarafından çıkmamakta ısrar eden Cenk Tosun ile 45. dakikada sarı kart gören Josef de Souza, bu sezon üçüncü kez aynı durumu yaşadı.