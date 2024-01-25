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Beşiktaş'a Matic transferinde Lyon engeli

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Nemanja Matic transferinde Lyon devreye girdi. Fransız ekibin Sırp futbolcuyla 2.5 yıllık anlaşma sağladığı ve kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'a Matic transferinde Lyon engeli

Ara transfer döneminde takviye yapmak isteyen , Rennes forması giyen Nemanja Matic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyordu.

Siyah-beyazlılar'ın Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor karşılaşması esnasında Sırp futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirerek 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. 

Di Marzio'nun haberine göre, ancak Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un transfere dahil olduğu ve Matic'i kadrosuna katmak üzere olduğu kaydedildi.

Fransız ekibin 2.5 yıllık sözleşme üzerinden Sırp orta saha ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Rennes formasıyla 19 resmi maça çıkan Matic, 3 asistlik katkı sağladı.

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