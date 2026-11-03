Beşiktaş'a Orkun Kökçü müjdesi. Celtic maçına hazır
03.11.2026 20:46
Anadolu Ajansı
Hoffenheim maçında sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü'nün iyileştiği ve teknik heyet isterse perşembe günü Celtic maçında oynayabileceği açıklandı.
Beşiktaş'a, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim maçında sakatlanan ve bir süredir formasından uzak kalan Orkun Kökçü'den müjdeli haber geldi.
25 yaşındaki orta sahanın sakatlığını atlattığı ve takımla çalışmalara başladığı belirtildi.
Orkun Kökçü, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi durumunda 5 Kasım Perşembe günü oynanacak Celtic karşılaşmasında forma giyebilecek.