Beşiktaş'a sezon başında gelmişti, Premier Lig'e yıllar sonra geri dönüyor!

Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi 29 puanla tamamlayan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Ara transfer döneminde henüz sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

ASTON VILLA DEVREDE

Daily Mail'in haberine göre Premier Lig ekibi Aston Villa, daha önce de kulüpte forma giymiş olan İngiliz golcü için harekete geçti.