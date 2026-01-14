Beşiktaş'a sezon başında gelmişti, Premier Lig'e yıllar sonra geri dönüyor!
14.01.2026 18:10
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi 29 puanla tamamlayan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde henüz sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
ASTON VILLA DEVREDE
Daily Mail'in haberine göre Premier Lig ekibi Aston Villa, daha önce de kulüpte forma giymiş olan İngiliz golcü için harekete geçti.
Tammy Abraham'ın gol sevinci.
Haberin devamında Premier Lig takımının Abraham'ın geri dönüşüyle hücum hattındaki çeşitliliğini artırmayı hedeflediği kaydedildi.
ABRAHAM DA DÖNÜŞÜ DÜŞÜNÜYOR
Siyah-beyazlı golcünün İstanbul'da mutlu ve huzurlu olmasına rağmen hem İngiltere hem de Aston Villa'ya dönme fikrini ciddi şekilde değerlendirdiği aktarıldı.
Tammy Abraham.
Aston Villa'nın finansal kısıtlamalar nedeniyle dikkatli olması gerektiğine dikkat çekilirken, Abraham transferini bonservisiyle tamamlayabileceğine vurgu yapıldı.
BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın 15 milyon euro karşılığında Roma'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki golcü için 30 milyon euro beklediği yazıldı.
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 24 resmi maçta boy gösteren Abraham, 12 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.