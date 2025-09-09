NTV.COM.TR

Beşiktaş'a Taylan Bulut müjdesi: "Yerli statüsünde oynayacak"

Beşiktaş, yeni transferi Taylan Bulut'un yerli statüsünde oynayacağını açıkladı.

Beşiktaş'a Taylan Bulut müjdesi: "Yerli statüsünde oynayacak"

Kulübü'nün Alman ekibi Schalke 04'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Taylan Bulut, 2025-26 sezonunda kadroda yerli oyuncu statüsünde yer alacak.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Taylan Bulut'un T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir. Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...