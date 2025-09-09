Beşiktaş'a Taylan Bulut müjdesi: "Yerli statüsünde oynayacak"

Beşiktaş Kulübü'nün Alman ekibi Schalke 04'ten 5 yıllığına kadrosuna kattığı Taylan Bulut, 2025-26 sezonunda kadroda yerli oyuncu statüsünde yer alacak.



Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Taylan Bulut'un T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir. Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir." ifadeleri kullanıldı.