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Beşiktaş'a üç futbolcudan müjde

Beşiktaş'a, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlıkları bulunan Mert Gunok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'dan iyi haber geldi.

Beşiktaş'a üç futbolcudan müjde

Derbi mağlubiyeti sonrasında moralleri bozulan 'ta sakatlıklarından kurtulang Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica cumartesi günü Kasımpaşa'yla oynanacak karşılaşmayla formalarına geri dönecek.

Lyon ve Galatasaray maçlarını kaçırmak zorunda kalan Rashica, sol uyluk adalesindeki sakatlık sonrası formasını giyecek.

Günok ise sol omuz üst kas grubundan sakatlanmıştı.

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