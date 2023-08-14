Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.



Oyuncuya 1.5 milyon euro imza parası verilirken; sezon başı net 2.5 milyon euro ödeme yapılacağı duyuruldu.



Orta saha oyuncusu, aynı zamanda çıktığı süreye göre, maç başı 10 bin Euro ücret kazanacak.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir Futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir. " denildi.

