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Beşiktaş Amir Hadziahmetovic KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Amir Hadziahmetovic KAP'a bildirdi

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, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com ile görüşmelere başlanmıştır.”

BONSERVİS BEDELİ

Beşiktaş, Konyaspor ile 3,2 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Ayrıca Boşnak oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay Konyaspor’a verilecek. Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. 

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