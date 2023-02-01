Beşiktaş Amir Hadziahmetovic KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.”
BONSERVİS BEDELİ
Beşiktaş, Konyaspor ile 3,2 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Ayrıca Boşnak oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay Konyaspor’a verilecek. Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Amir Hadziahmetovic'in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 1, 2023
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