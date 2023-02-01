Beşiktaş Amir Hadziahmetovic KAP'a bildirdi

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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



“Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.”



BONSERVİS BEDELİ

Beşiktaş, Konyaspor ile 3,2 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Ayrıca Boşnak oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay Konyaspor’a verilecek. Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

