Beşiktaş'a Uduokhai'dan kötü haber

Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ayak bileği yaralanması sonrası oyundan çıkan Uduokhai'nin yapılan MR görüntülenmesinde sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildiği duyuruldu.



27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi. TRT Spor'un haberine göre; Uduokhai, en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.