Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cihan Çanak için devreye girdi

Süper Lig’den birçok talibi olan Cihan için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat devreye girdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş ’ın listesindeki futbolculardan biri de Belçika’da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak.

Başkan Arat ile Cihan Çanak’ın temsilcisi bir görüşme gerçekleştirdi.



Söz konusu görüşmede taraflar transfere dair fikir alışverişinde bulunurken, herhangi bir bonservis bedeli ise konuşulmadı.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Standard Liege ile çıktığı toplam 29 resmi maçta 2 asist yaptı.