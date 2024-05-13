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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cihan Çanak için devreye girdi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Belçika ekibi Standard Liege’de top koşturan 19 yaşındaki futbolcu Cihan Çanak’ın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cihan Çanak için devreye girdi

Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan ’ın listesindeki futbolculardan biri de Belçika’da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak.

Süper Lig’den birçok talibi olan Cihan için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat devreye girdi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cihan Çanak için devreye girdi - 1

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Başkan Arat ile Cihan Çanak’ın temsilcisi bir görüşme gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmede taraflar transfere dair fikir alışverişinde bulunurken, herhangi bir bonservis bedeli ise konuşulmadı.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Standard Liege ile çıktığı toplam 29 resmi maçta 2 asist yaptı.

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