Beşiktaş'dan kupaya veda. Konyaspor finalde
05.05.2026 18:14
Son Güncelleme: 05.05.2026 23:16
Beşiktaş yarı finalde elendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçı oynandı. Konyaspor finale çıkarken Beşiktaş yarı finalde elendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olduu.
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor yarı finalini Adnan Deniz Kayatepe yönetti. Konyaspor 90+8'de bulduğu golle Beşiktaş'ı eledi ve finale yükseldi.
İSTİFA SESLERİ
Gol sonrası Beşiktaş tribünlerinden “Yönetim istifa”, “Sergen istifa” sesleri yükseldi.
Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor 13 Mayıs çarşamba günü karşılaşacak. Bu maçta tur atlayan takım Konya ile finalde karşılaşacak.
Türkiye Kupası Finali 22 Mayıs cuma günü Antalya'da oynanacak.
