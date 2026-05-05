Beşiktaş'dan kupaya veda. Konyaspor finalde

05.05.2026 18:14

Son Güncelleme: 05.05.2026 23:16

Beşiktaş yarı finalde elendi

NTV - Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçı oynandı. Konyaspor finale çıkarken Beşiktaş yarı finalde elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olduu.

 

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor yarı finalini Adnan Deniz Kayatepe yönetti. Konyaspor 90+8'de bulduğu golle Beşiktaş'ı eledi ve finale yükseldi. 

 

İSTİFA SESLERİ

 

Gol sonrası Beşiktaş tribünlerinden “Yönetim istifa”, “Sergen istifa” sesleri yükseldi.

 

Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor 13 Mayıs çarşamba günü karşılaşacak. Bu maçta tur atlayan takım Konya ile finalde karşılaşacak.

 

Türkiye Kupası Finali 22 Mayıs cuma günü Antalya'da oynanacak.

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

22:22
SON DAKİKADA PENALTI
90+5’ Konyaspor penaltı kazandı. Deplasman ekibi Konyaspor 90+8'de Bardhi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.
22:02
4'TE 3 GERİDE KALDI
Maçın 4'te 3'ü geri kaldı. Kalan 25 dakikalık sürede gol sesi çıkmazsa mücadele uzatmalara gidecek.
21:51
İLK YARI SONA ERDİ
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
21:11
DİREKTEN DÖNDÜ
Beşiktaş'ta Toure'nin şutu direkten döndü.
21:09
İLK 30 DAKİKA GOL YOK
Karşılaşmanın ilk yarım saati kısır geçti. Gol pozisyonu az olan maçın ilk 30 dakikasında gol olmadı.
20:30
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Konyaspor mücadelesinde ilk düdük geldi.
20:02
FİNAL VURGUSU
Sergen Yalçın maç önünde şu açıklamayı yaptı: "Temennim 500 maç olsun Beşiktaş'ta. Plaket aldığım için mutlu oldum. Kendimi değerli hissettim. Camiamıza, başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. İnşallah bugün kazanıp finale gideriz ve daha da mutlu oluruz."
19:00
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Toure, Oh. Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Goncalves, Olaigbe, Muleka.
